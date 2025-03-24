Kanada'da Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Kanada'da Erken Seçim Çağrısı

Yeni Başbakan Carney, 28 Nisan'da seçim yapılmasını talep etti. Ekonomik zorluklar sürüyor.

24.03.2025 15:55
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(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, başbakan olarak göreve başlamasından sadece 10 gün sonra, 28 Nisan'da genel seçim yapılması için çağrıda bulundu. Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ürünlerine getirdiği ağır vergiler ve Kanada'nın egemenliğini tehdit eden 51'inci eyalet açıklamaları eşliğinde ekonomik olarak da zor bir dönemden geçiyor.

Kanada çalkantılı ve öngörülemez bir dönemden geçerken, istifa eden eski başbakan Justin Trudeau'nun yerine geçen yeni Başbakan Mark Carney, dün yaptığı açıklamada, 28 Nisan'da federal seçimlerin yapılması çağrıda bulundu. Carney'nin seçim çağrısında bulunması beklenen bir gelişmeydi. ABD medyasında yer alan analizlerde kendi partisi olan Liberaller arasında da çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle Carney hükümetinin bu hafta yapılacak güven oylamasında düşme ihtimalinin seçim kararını kaçınılmaz hale getirdiği ifade ediliyor.

Liberal Parti'nin en büyük rakibi, Pierre Poilievre liderliğindeki Muhafazakar Parti. Anketlere göre, Carney ve Poilievre'nin seçim yarışında başa baş ilerleyeceklerini gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ürünlere ağır gümrük vergileri getirmiş ayrıca Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olabileceğini söylemişti. ABD medyasına göre Trump'ın Kanada'ya yönelik sert tutumu, Liberaller ve Carney için bir avantaj haline geldi. Trump göreve gelmeden önce, Muhafazakarlar anketlerde çift haneli bir farkla öndeyken Poilievre'in zaferi kesin gibi görünüyordu. Kamuoyu yoklamalarına göre seçmenler, Poilievre'in Trump'a ideolojik olarak çok benzediğini ve ona karşı duramayacağını düşünürken buna karşılık Carney'nin ekonomi konusundaki deneyimi ve uluslararası sahadaki uzun kariyeri seçmeni cezbediyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mark Carney, Politika, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

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