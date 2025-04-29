Kanada'da Liberal Parti Çoğunluğu Elde Etti - Son Dakika
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Dünya

Kanada'da Liberal Parti Çoğunluğu Elde Etti

Liberal Parti, Parlamentoda çoğunluğu elde etti fakat tek başına hükümet kuramıyor.

29.04.2025 11:01
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(ANKARA) - Kanada'da, dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Liberal Parti, ilk sonuçlara göre parlamentoda çoğunluğu elde etti, ancak tek başına hükümeti kuramıyor. Liberal Parti Lideri Mark Carney, zafer konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a karşı "ABD ile olan ve giderek artan entegrasyona dayalı eski ilişkimiz sona erdi. Başkan Trump ile masaya oturduğumda, iki egemen ulus arasındaki gelecekteki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini görüşmek üzere oturacağım ve ABD'den başka pek çok seçeneğimiz olduğunun bilincinde olacağız" dedi.

Kanada'da parlamenot seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Liberal Parti, parlamentoda çoğunluğu kazandı ancak bu tek başına iktidar olmasına yetmiyor. Liberallerin, başka bir partinin desteği olmadan hükümet kurmalarını sağlayacak çoğunluğu elde edebilmeleri için 172 sandalye kazanmaları gerekiyordu. Kanada basınında, Liberal Parti'nin 172 sandalyeyi kazanamaması halinde hükümet kurmak için muhalefet partileriyle koalisyon görüşmeleri gerçekleştireceği belirtildi.

Carney: "Burası Kanada ve burada ne olacağına biz karar veririz"

Liberal Parti Lideri Mark Carney, zafer konuşmasına, "Seçilenler için özellikle de seçilen Liberaller için Kanadalılara hizmet etmek üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" diyerek başladı. Carney, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"Aylardır uyardığım gibi Amerika toprağımızı, kaynaklarımızı, suyumuzu ve ülkemizi istiyor. Bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump, Amerika'nın bize sahip olabilmesi için bizi parçalamaya çalışıyor. Bu asla ama asla gerçekleşmeyecek. Bir kez daha tarihin dönüm noktalarından birindeyiz. ABD ile olan ve giderek artan entegrasyona dayalı eski ilişkimiz sona erdi. Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvendiği, ABD tarafından desteklenen açık küresel ticaret sistemi sona erdi. Mükemmel olmasa da on yıllardır ülkemize refah sağlamaya yardımcı olan bu sistem sona erdi.

Bunlar trajediler ama aynı zamanda bizim yeni gerçekliğimiz. Amerika'nın ihanetinin şokunu atlattık. Ancak aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Kendimize dikkat etmeliyiz ve her şeyden önce birbirimize sahip çıkmalıyız. Başkan Trump ile masaya oturduğumda, iki egemen ulus arasındaki gelecekteki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini görüşmek üzere oturacağım. ve tüm Kanadalılar için refah inşa etmek üzere ABD'den başka pek çok seçeneğimiz olduğunun bilincinde olacağız. Burası Kanada ve burada ne olacağına biz karar veririz. Kanada için en iyi anlaşmayı elde etmek için her şeyimizle mücadele edeceğiz. Çalışanlarımızı ve işletmelerimizi koruyacağız ve hepsinden önemlisi, büyük ülkemiz için bağımsız bir gelecek inşa edeceğiz. Dünyanın en büyük ülkesini daha da iyi hale getirecek bir gelecek. Birlikte değerlerimize layık bir Kanada inşa edeceğiz. Kanada'yı güçlü, Kanada'yı özgür, Kanada'yı sonsuza dek inşa edeceğiz"

Poilievre: "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri ve diğer sorumsuz tehditlerine karşı koyacağız"

Liberallere karşı yenilgiye uğrayan Muhafazakar Parti'nin lideri Pierre Poilievre, "Muhafazakar dostlarıma sesleniyorum, bu akşam kutlayacak çok şeyimiz var. Yirmiden fazla sandalye kazandık. Partimizin 1988'den bu yana aldığı en yüksek oy oranına ulaştık. NDP ve Liberallere bir koalisyon hükümeti kurmaya yetecek kadar sandalye vermedik" diyerek, Ottawa'daki seçmenlerine seslendi. Poilievre, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, henüz bitiş çizgisini tam olarak geçemediğimizin de bilincindeyiz. Değişimin gerekli olduğunu biliyoruz ancak değişim zor elde edilir, zaman alır, çalışma gerektirir ve bu yüzden bu geceden dersler çıkarmalıyız ki bir dahaki sefere Kanadalılar ülkenin geleceğine karar verdiğinde daha iyi bir sonuç elde edebilelim. Kanadalılar, oy sayımında sanal bir eşitlikle, kıl payı bir azınlık hükümetini tercih etti. Bu nedenle Başbakan Carney'i bu azınlık hükümetine liderlik ettiği için kutlamak isterim. Tartışmak ve anlaşmazlığa düşmek için bolca fırsatımız olacak. Ancak bu gece Kanadalılar olarak bir araya geliyoruz. Başkan Trump'ın gümrük tarifeleri ve diğer sorumsuz tehditlerine karşı koyarken Kanada'yı her zaman ilk sıraya koyacağız."

Merkez sol Yeni Demokrat Parti (NDP) lideri Jagmeet Singh istifa edeceğini söyledi. Singh, kendi koltuğunu kaybetti ve partisini Avam Kamarasındaki resmi parti statüsünü kaybetmesine neden olması beklenen feci bir sonuca götürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Kanada'da Liberal Parti Çoğunluğu Elde Etti - Son Dakika

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