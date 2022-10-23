Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti

23.10.2022 10:49

Kanada'nın Quebec eyaletinde bu ay yapılan seçimlerde, eyalet parlamentosuna seçilen toplam 14 milletvekili, anayasal olarak gerekli olan Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini söylemeyi reddetti. Milletvekilleri, yalnızca Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde Kral Charles'a bağlılık yemini krizi yaşanıyor. Yeni seçilen 14 milletvekili, Kanada Anayasası'nda Kral Charles'a bağlılık kısmına itiraz etti. Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili anayasal olarak gerekli olan Kral'a sadakat yeminini reddetti

"BU YEMİN DELİ GÖMLEĞİ"

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin "Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini iki yüzlülüğe mahkum ettiğini" ifade ederek, "Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği" dedi.

YEMİN ETMEYİ REDDETTİLER

Quebec'in bağımsız bir devlet olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili de, içeriğinde Kral'a bağlılık ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti. Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, kendisine parti üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına veya oy kullanmalarına izin verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

ANAYASAYA GÖRE KRALİYETE YEMİN ETMEK GEREKİYOR

Kanada Anayasası'na göre, tüm eyalet yasama meclislerinin ve federal parlamento üyelerinin göreve başlamadan önce kraliyete sadakat ifadelerinin de bulunduğu bir metinle yemin etmeleri gerekiyor. Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanı sıra Quebec halkına da ikinci bir yemin ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kanada'da havalimanında bomba paniği Son dakika haberleri | Kanada'da havalimanında bomba paniği Kanada'da 14 milletvekili Kral Charles'a bağlılık yeminini reddetti Kanada'da 14 milletvekili Kral Charles'a bağlılık yeminini reddetti

Kral Charles, Kanada, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti - Son Dakika


Son Dakika
11:30 37 yaşına giren Hadise, doğum günü paylaşımında kendisini övdü: Efsane bir kadınım, olağanüstü kadın, o benim
11:02 Bakan Nebati, "Esnafımıza hayırlı olsun" diyerek duyurdu: 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi
10:54 Edirne'de markete gitmek için evde çıkan çocuk 8 köpeğin saldırısına uğradı
10:47 Tekirdağ'da "pes" dedirten olay! Misafirliğe çağırdığı akrabasının evini kiraladığı hırsıza soydurttu
10:38 Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti
10:13 Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına seslendi: Telefonlarınız dinleniyor ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için endişelenmeyin
10:06 Türkiye aynı anda iki mevsimi yaşıyor! Doğu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, ülkenin bir kısmı ise denize girmeye devam ediyor
09:41 İran basınından "Ankara'da kritik zirve" iddiası: Türkiye ile İran yeni doğalgaz boru hattı inşası için görüşüyor
09:16 Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi
20:35 Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 11:58:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'nın Quebec eyaletinde 14 milletvekili, Kral Charles'a sadakat yeminini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement