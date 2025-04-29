Kanada Seçiminde Liberal Parti Önde

KANADA'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43,2 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 41,7'yle ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 6,6'la üçüncü sırada yer alıyor.