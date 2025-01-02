Karadağ\'da Silahlı Saldırı: En Az 10 Ölü

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KARADAĞ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, Cetinje kentinde yaşanan silahlı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşında bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu ölenlerin sayısının en az 10 olduğu, 4 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Danilo Saranovic açıklamasında, "Şu an için söyleyebileceğimiz şey, Aco Martinovic isimli şüphelinin aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin hayatına son vermiş olduğudur" dedi.

Karadağ hükümeti, saldırı nedeniyle üç günlük yas ilan edilmesi kararı aldı.