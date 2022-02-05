Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı

Castillo yaptığı açıklamada, "Kabineyi yeniden düzenlemeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Cesar Landa ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamu hizmeti, yetkililerin bu tür suçlamalardan arınmış olmasını gerektirir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Valer'in aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede, eşi Montoya lehine koruyucu önlem kararı alındığı, Valer'in geçen yıl ölen eşine karşı şiddet veya taciz teşkil eden herhangi bir davranışta bulunması durumunda ise cezasının arttırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Mahkemede, Sulh hakimi tarafından rapor edilen şiddetten, kızının fiziksel olarak etkilenip etkilenmediğini belirleyecek kanıt bulunmadığını göz önünde bulundurularak kızına karşı koruma tedbiri kararı verilmesinin reddedildiği belirtilmişti. Valer ise ailesine şiddet uyguladığını reddetmiş ve hiçbir zaman mahkum edilmediğini ifade etmişti. Valer, mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasının ardından muhalefetin yoğun baskısına maruz kalmıştı.