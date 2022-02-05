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Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı - Son Dakika

Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı

05.02.2022 14:08

Peru'da 3 gün önce başbakanlık koltuğuna oturan Hector Valer Pinto görevden alındı. 2017 yılında eşine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Pinto, yoğun baskıyla karşı karşıya kaldı. Devlet Başkanı ise "Kabine'de düzenleme yapacağım" diyerek Başbakan Pinto'yu görevden aldığını duyurdu.

Peru'nun yeni Başbakanı Pinto'nun göreve başladığının ertesi gününde aile içi şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Yerel basın Pinto'nun 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından eşi Ana Maria Montoya'ya fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınlanmış, mahkeme kararında Valer'in karısının dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edildiği dikkat çekmişti.

BAŞBAKANLIK GÖREVİ 3 GÜN SÜRDÜ

3 gün önce başbakanlık koltuğuna oturan Hector Valer Pinto'nun görevine son verildi. Devlet Başkanı Pedro Castillo, taze başbakanın karısını dövdüğünün ortaya çıkmasının ardından Pinto'yu görevden aldı.

"YETKİLİLERİN BU SUÇLARDAN ARINMIŞ OLMASI GEREKİR"

Castillo yaptığı açıklamada, "Kabineyi yeniden düzenlemeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Cesar Landa ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kamu hizmeti, yetkililerin bu tür suçlamalardan arınmış olmasını gerektirir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Valer'in aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede, eşi Montoya lehine koruyucu önlem kararı alındığı, Valer'in geçen yıl ölen eşine karşı şiddet veya taciz teşkil eden herhangi bir davranışta bulunması durumunda ise cezasının arttırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Mahkemede, Sulh hakimi tarafından rapor edilen şiddetten, kızının fiziksel olarak etkilenip etkilenmediğini belirleyecek kanıt bulunmadığını göz önünde bulundurularak kızına karşı koruma tedbiri kararı verilmesinin reddedildiği belirtilmişti. Valer ise ailesine şiddet uyguladığını reddetmiş ve hiçbir zaman mahkum edilmediğini ifade etmişti. Valer, mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasının ardından muhalefetin yoğun baskısına maruz kalmıştı.

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Mahkeme, Peru, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı - Son Dakika
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