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Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay - Son Dakika

Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay

23.01.2022 08:41

ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra aniden ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu tespit edildi. Kendisi de ölü bulunan Laundrie'nin cesedinin yanındaki defterde, nişanlısı Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

ABD'nin Wyoming eyaletinde geçtiğimiz sene karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN BİR NOT YAZMIŞ

Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito'nun nişanlısı Laundrie'ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie'nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

BAŞKA BİR ŞÜPHELİ YOK

FBI'dan Özel Ajan Michael Schneider yaptığı açıklamada, "Bu davada tüm mantıklı soruşturma adımları tamamlandı" ifadelerini kullanarak, "Soruşturmada, Gabby Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı Brian Laundrie dışında başka bir şüpheli tespit edilmedi" dedi.

ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı

Petito'nun ailesi avukatları Rick Stafford aracılığıyla yaptığı açıklamada, FBI'a ve dava üzerinde çalışan eyalet ve yerel yetkililere teşekkür ederek, "FBI'nın bu son derece karmaşık davadaki gayretli ve özenli çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. FBI tarafından toplanan gerçeklerin ve bilgilerin niteliği ve niceliği, Brian Laundrie'nin Gabby'i öldürdüğüne dair hiçbir şüphe bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Laundrie ile birlikte geçtiğimiz sene temmuz ayında karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül'de Florida'daki evine dönmüş ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Petito'nun cansız bedeni geçtiğimiz sene ağustos ayında Wyoming eyaletinde ormanlık alanda bulunmuştu.

Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve geçtiğimiz sene 13 Eylül'de ortadan kaybolmuştu. Laundrie'ye ait insan kalıntıları ile ait sırt çantası ve defter gibi kişisel eşyalar geçtiğimiz sene eylül ayında polis tarafından Florida'daki Carlton Reserve bölgesindeki bir parkta bulunmuştu.

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Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Youtube, Eylül, Magazin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay - Son Dakika
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