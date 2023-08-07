Kaybolan eşini hastanede bulan kadın tek bir soru sordu: Neredeydin? - Son Dakika
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Kaybolan eşini hastanede bulan kadın tek bir soru sordu: Neredeydin?

07.08.2023 11:23

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinde yaşayan Janaki Devi, rutin kontrolleri için hastaneye gittiğinde 10 yıl önce kaybolan eşini gördü. Yıllar sonra kavuştuğu kocasına duygusal anlar yaşayan Devi, ona 'Neredeydin?' diye sordu. Eşini uzun süre arayan Devi ve akrabaları, herhangi bir ipucu bulamamıştı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinde 43 yaşındaki Janaki Devi isimli bir kadın, rutin kontrolleri için bölgede bulunan bir hastaneye gitti. Hastanede sıra bekleyen kadın, bahçede 10 yıl önce kaybolan eşini gördü. Yırtık kıyafetleri içinde dilencilik yapan adamı yüzünden tanıyan Devi, kocasına kavuştuğu anda duygusal anlar.

TEK BİR SORU SORDU: NEREDEYDİN?

Hastane bahçesinde bulunan adam su vererek yardımcı olan Devi, saçları ve sakalları nedeniyle oldukça bitkin görünen adamın yüzünü ellerinin arasına alan Devi, ona "Neredeydin?" diye sordu.

HER YERDE ARADILAR AMA BULAMADILAR

Janaki Devi, 21 yıl önce Motichand Verma ile evlendi. Ballia ilçesine bağlı Kotwali şehrinin altındaki Devkali köyünde yaşıyorlardı. Üç oğulları oldu. Motichand Verma'nın bazı zihinsel sorunları vardı ve 10 yıl önce kimseye haber vermeden evini terk etti. Janaki Devi ve akrabaları onu her yerde aradılar ama herhangi bir ipucu bulamadılar. 10 yıl sonra gelen buluşma anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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