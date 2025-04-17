Keukenhof 76. Sezonuna Açıldı

DÜNYANIN en büyük lale bahçelerinden 'Keukenhof'un, 76'ncı kez ziyarete açıldığı bildirildi.

Hollanda'nın Lisse kentinde, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof, bu yıl 76'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı. Lalenin pek çok türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlayacak.

Yetkililer, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof bahçesini ziyaret ettiğini belirterek, lalelerin en güzel şeklini nisan ayı ortasında aldığını söyledi.