TikTok'ta yapılan bir paylaşım, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı. Penny McNatt isimli kadın, kirasına zam döneminin gelmesinin ardından uygun fiyata evde oturmanın yollarını aramaya başladı.
Penny, bir süre düşündükten sonra eğer ev sahibiyle ilişki yaşarsa kirasının düşebileceği fikrinde karar kıldı. Ardından planını devreye sokan Penny, evinin musluğunun bozulduğunu söyleyerek, ev sahibine fotoğraf gönderdi.
Ancak kadının gönderdiği fotoğrafta musluktan çok kendi yüzü vardı. Ev sahibi de bunun üzerine "Daha yakından çeker misin?" diye ricada bulundu. Penny bunun üzerine kendisinin yakın fotoğrafını gönderdi ancak ev sahibi "Seni istemiyorum" diyerek ilgisiz davrandı. Ev sahibinin dikkatini çekmeyi başaramayan Penny ise büyük hüsrana uğradı.
Son Dakika › Dünya › Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika Dünya