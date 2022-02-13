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Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika

Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı

13.02.2022 17:52

TikTok'ta Penny McNatt adlı kadın tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede çok fazla yorum ve beğeni aldı. McNatt, kirasını ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu takipçileriyle paylaştı.

TikTok'ta yapılan bir paylaşım, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme aldı. Penny McNatt isimli kadın, kirasına zam döneminin gelmesinin ardından uygun fiyata evde oturmanın yollarını aramaya başladı.

MUSLUK BAHANESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Penny, bir süre düşündükten sonra eğer ev sahibiyle ilişki yaşarsa kirasının düşebileceği fikrinde karar kıldı. Ardından planını devreye sokan Penny, evinin musluğunun bozulduğunu söyleyerek, ev sahibine fotoğraf gönderdi.

"DAHA YAKINDAN ÇEKER MİSİNİZ?"

Ancak kadının gönderdiği fotoğrafta musluktan çok kendi yüzü vardı. Ev sahibi de bunun üzerine "Daha yakından çeker misin?" diye ricada bulundu. Penny bunun üzerine kendisinin yakın fotoğrafını gönderdi ancak ev sahibi "Seni istemiyorum" diyerek ilgisiz davrandı. Ev sahibinin dikkatini çekmeyi başaramayan Penny ise büyük hüsrana uğradı.

Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle ilişki yaşamak isteyen kadın, aldığı cevapla hüsrana uğradı
Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle ilişki yaşamak isteyen kadın, aldığı cevapla hüsrana uğradı
Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle ilişki yaşamak isteyen kadın, aldığı cevapla hüsrana uğradı
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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