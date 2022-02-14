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Kış Olimpiyatları: Rus artistik buz pateni yıldızı Valieva tekrar yarışabilecek - Son Dakika
BBC

Kış Olimpiyatları: Rus artistik buz pateni yıldızı Valieva tekrar yarışabilecek

14.02.2022 11:37
Kış Olimpiyatları: Rus artistik buz pateni yıldızı Valieva tekrar yarışabilecek

Sporun en yüksek mahkemesi olan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Pekin Kış Olimpiyatları'nda 15 yaşındaki Rus artistik buz pateni yıldızı Kamila Valieva'ya yönelik geçici uzaklaştırma uygulanmamasına karar verdi.

Sporun en yüksek mahkemesi olan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Pekin Kış Olimpiyatları'nda 15 yaşındaki Rus artistik buz pateni yıldızı Kamila Valieva'ya yönelik geçici uzaklaştırma uygulanmamasına karar verdi. Valieva, Çin'in başkentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda yeniden yarışabilecek.

CAS, konuyla ilgili açıklamasında Rus artistik buz pateni sporcusunun yarışmasını engellemenin ona "onarılamaz bir zarar" vereceğini söyledi.

"İstisnai durum"

CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, "Sporcu, 16 yaşından küçük olduğu için Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) koduna göre korunan bir kişidir ve istisnai bir durumdan yararlanmalıdır." dedi.

Mahkemeye göre, Valieva'nın başarısız test sonuçlarının, numunesini verdikten yaklaşık altı hafta sonra, Olimpiyatlar devam ederken "zamansız bir şekilde bildirilmesiyle ilgili ciddi sorunlar" da kararda rol oynadı.Kararda, "Olimpik Kış Oyunları devam ederken, bu kadar geç bildirim onun hatası değildi." ifadeleri kullanıldı.

Valieva'nın 25 Aralık'ta verdiği doping testini geçememesi nedeniyle, 8 Şubat'ta geçici olarak müsabakalardan uzaklaştırılmıştı. Rus sporcu karara itiraz etti ve Rus Dopingle Mücadele Ajansı (Rusada) ertesi gün yasağı kaldırdı. Rusya'nın altın madalya kazanmasında önemli rol oynayan Kamila Valieva'nın durumu nedeniyle madalyaların dağıtılması da anti-doping davası sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), WADA ve Uluslararası Paten Birliği, Rusada'nın CAS'ın reddettiği geçici uzaklaştırma kararını kaldırma kararına itiraz etti.

IOC daha önce, "memnun olsa da olmasa da" CAS kararına uyacağını söylemişti.ABD Olimpik ve Paralimpik Komitesi, "Bu kararın verdiği mesajdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Rusya Olimpiyat Komitesi ise, "Yarın tüm ülke onu ve tüm harika artistik pateni sporcularımızı bireysel yarışmada neşelendirecek" diyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

Dava henüz bitmedi

Valieva, Salı günü düzenlenecek ve altın madalya için favori olduğu kadınlar bireysel artistik patinaj yarışmasında mücadele edebilecek.

Pekin Kış Olimpiyatları için çözülmüş olsa da, Olimpiyatlar'ı gölgede bırakan ve bir çocuğun şüpheli bir doping vakasına nasıl bulaştığına karşı öfkeye yol açan bu dava henüz bitmedi.

WADA, antrenörler, doktorlar ve diğer yetişkinler de dahil olmak üzere gencin çevresindekileri araştıracağını ve başarısız doping testinin asıl meselesinin henüz çözülmediğini söyledi.Bu, Valieva'nın bireysel yarışmalarda madalya kazanabileceği ancak daha sonraki bir tarihte bu madalyanın elinden alınabileceği anlamına geliyor.

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Milli Coğrafi Analiz Sistemi, Kış Olimpiyatları, Pekin, Rus, Dünya, Son Dakika

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