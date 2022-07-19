Kıyıya vuran dev dalgalar en mutlu günlerini kabusa çevirdi - Son Dakika
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Kıyıya vuran dev dalgalar en mutlu günlerini kabusa çevirdi

19.07.2022 15:27

Hawaii'de deniz kıyısında gerçekleştirilen düğün töreni kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle kabusa döndü. Meteorolog Chris Brenchley, "Onlarca yılın en büyüğü" ifadeleriyle yaşanan olayı değerlendirdi.

ABD'ye bağlı, Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güney kıyılarında görülen dalgalar evlere ve işyerlerine kadar ulaştı. Yollar göle dönerken, bir düğün töreni de dalgalar nedeniyle kesintiye uğradı.

DAVETLİLER KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Dev dalga, Kailua-Kona'da yer alan Hulihe'e Sarayı'ndaki düğünün başlangıcından 5 dakika önce kıyıya vurdu, törenin yapılacağı alan sular altında kaldı. Masa ve sandalyeler devrilirken, ıslanan misafirler panikle kaçıştı. Ancak tören, tüm olumsuzluklara rağmen bir süre sonra başladı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK DALGASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yüksekliği 6 metreden fazla olan dev dalgaların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Meteorolog Chris Brenchley, dalgaları "Onlarca yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Büyük Okyanus, Hawaii, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyıya vuran dev dalgalar en mutlu günlerini kabusa çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyıya vuran dev dalgalar en mutlu günlerini kabusa çevirdi - Son Dakika
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