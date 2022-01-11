Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu

İlişkileri olan insanların yaşadıkları korkuların başında da aldatılma korkusu geliyor. İngiltere'de ikamet eden Christina DelRossi isimli kadın da bu korkuyu yaşadı ancak bu sefer biraz fazla abarttı. Gece eğlenmeye çıkan eşinin, kendisini aldattığını düşünen Christina DelRossi, eşinin eve gelmemesiyle birlikte bu endişesini daha da artırdı.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Christina, gece boyunca beklemesine rağmen eşi eve gelmedi. Kadın, artık aldatıldığından emin oldu. Bir süre daha bekleyen Christina, gözyaşları içerisinde yatağına gitti ve uyumaya başladı. Bir süre sonra ise dalmıştı. Fakat evin kapısının arkasında büyük çaba vardı.

APARTMAN KAYITLARI SAYESİNDE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Christina, ertesi gün eşinin eve kaçta geldiğini öğrenmek için apartmanın kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi. Ancak ilginç bir durumla karşılaştı. Çünkü genç kadının eşi, akşam saatlerinde eve gelmişti ancak sarhoş olması nedeniyle içeri giremedi. Christina, kocasının kendisini aldatmadığını öğrendiğinde hem sevinç hem de pişmanlık yaşadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Christina, kocasını gece boyunca yaptığı hareketleri, sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi. Kayıtlardaki adamın, kimlik kartını göstererek daireye girmeye çalıştığı görülüyor.