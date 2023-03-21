Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu

Telefonun açık artırımda satıldığı RR Müzayede Evi sözcüsü, Iphone telefonun akıllı telefon alanında yeni bir çağ açtığını, interneti insanların cebine taşıyan ilk telefonlardan biri olduğunu söyledi.

BU TARZ TELEFONLARINIZ VARSA ATMAYIN

Sözcü, ayrıca artık kullanılamayan diğer markalara ait eski telefonlara da koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek insanların eski ve hiçbir uygulamayı kaldırmayan telefonlarını atmak yerine saklamaları gerektiğini söyledi.