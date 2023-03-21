Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu - Son Dakika
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Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu

21.03.2023 09:49
Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu

Piyasaya ilk sürüldüğü 2007 senesinde 500 sterline satılan, paketi dahi açılmamış ve hiç kullanılmamış iPhone 1 marka telefon, koleksiyonlara eklenmek istenen bir parça oldu. Açık artırma usulü yapılan satışta iPhone 1, bir koleksiyoncunun yaptığı 45 bin sterlinlik fiyattan alıcı buldu.

Telefonun açık artırımda satıldığı RR Müzayede Evi sözcüsü, Iphone telefonun akıllı telefon alanında yeni bir çağ açtığını, interneti insanların cebine taşıyan ilk telefonlardan biri olduğunu söyledi.

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Sözcü, ayrıca artık kullanılamayan diğer markalara ait eski telefonlara da koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek insanların eski ve hiçbir uygulamayı kaldırmayan telefonlarını atmak yerine saklamaları gerektiğini söyledi.

Iphone 1, bir koleksiyoncu tarafından 45 bin sterline satın alındı
Iphone 1, bir koleksiyoncu tarafından 45 bin sterline satın alındı
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Son Dakika Dünya Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koleksiyonerler bunun için yarıştı! iPhone 1, açık artırmada 45 bin sterline alıcı buldu - Son Dakika
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