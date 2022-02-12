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Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı - Son Dakika

Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı

12.02.2022 12:04

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Tawau'ya gitmek üzere kalkan bir uçakta büyük korku yaşandı. Koltukların üst tarafında beliren yılan sebebiyle Kuching'e acil iniş kararı alındı.

Kuala Lumpur'dan Malezya'nın bir diğer kenti Tawau'ya gitmek üzere havalimanından kalkan uçakta yılan paniği yaşandı. Şans eseri bir yolcu tarafından fark edilen yılanın, koltukların üst tarafında bulunan aydınlatma kısmında gezdiği görüldü.

KAPTANA HABER VERDİLER

Uçakta yılan olduğu ihbarını alan hostesler ve uçak personeli, durumu hemen kaptana bildirdi. Kaptan Liong Tien Ling ise yolcuların canını tehlikeye atmamak adına uçağı Kuching'e yönlendirdi.

"ÇOK NADİR BİR OLAY, ŞAŞKINIZ"

Olay hakkında açıklamalarda bulunan havayolu şirketi yetkilisi, "Uçaklarda böyle olayların nadir yaşandığını biliyoruz. Bizim başımıza geldiği için üzgünüz ancak gerçekten de ender bir olay, bu yüzden şaşkınız" ifadelerini kullandı.

NASIL GİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer yandan yılanın uçağa nasıl girdiği de araştırılmaya devam ediyor. Hayvanın bir yolcunun mu olduğu yoksa dışarıdan mı girdiği tespit edilmeye çalışılacak.

Havada büyük panik! Aniden belirlen yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
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Kuala Lumpur, Malezya, Yılan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı - Son Dakika
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