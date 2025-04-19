Kongo\'da Tekne Yangını: 148 Kayıp

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alev alması sonucu 148 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde motorlu ahşap bir teknenin alev alması olması sonucu en az 148 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyanın açıklamasına göre, yaklaşık 500 yolcu taşıyan 'HB Kongolo' adlı tekne, Matankumu limanından Bolomba'ya doğru yola çıktıktan sonra alev aldı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu, yüzme bilmedikleri için yaşamını yitirdi. Kurtulan 100 kişi geçici sığınma alanlarına yerleştirilirken yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın, teknede yemek pişiren bir kadının çıkardığı yangın nedeniyle meydana geldiği bildirildi.