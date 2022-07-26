Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı - Son Dakika
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Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı

26.07.2022 10:52
Köpek balığı saldırısında ne yapılmalı? Deniz koruma bilimcisi David Shiffman yapılması gerekenleri anlattı

Bu yaz köpekbalığı saldırılarından kaynaklı ölümlere dikkat çeken deniz koruma bilimcisi David Shiffman, "Sizin köpekbalığını görmediğiniz, onun sizi görmediği anlamına gelmez. Burada önemli olan hayvanı tedirgin etmemek, kendi işine bakıyorsa size zarar vermeyecektir" dedi.

Dünya genelinde bu yaz aylarında köpekbalığı saldırılarında ilginç bir artış yaşandı. Uzmanlar, köpekbalıklarının açıkta yemek bulma ve göç yolları nedeniyle kıyıya yaklaştığını belirtiyor. Bu nedenle denize giren insanlar, saldırılar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

UZMAN İSİMDEN UYARILAR GELDİ

Köpekbalığı saldırılarının artmasının ardından uzmanlar isimler de tek tek açıklama yapmaya başladı. Deniz koruma bilimcisi David Shiffman, köpekbalığı saldırıları hakkında önemli bilgiler verdi. Shiffman insanların köpekbalıklarını görmemesinin, köpekbalıklarının da insanları görmeyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

"TEDİRGİN OLDUĞUNUZU HİSSETTİRMEYİN"

David Shiffman, denize giren tatilcilere de dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Uzman isim, insanların köpekbalığı gördüklerinde tedirgin olduklarını belli etmemesi gerektiklerini ifade ederek, "Eğer köpekbalığı kendi yolundaysa büyük ihtimalle size saldırmayacaktır" diye konuştu.

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