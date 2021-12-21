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Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı - Son Dakika
BBC

Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

21.12.2021 17:51
Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

Kosova, Danimarka'ya 300 hapishane hücresi kiralamayı kabul etti.

Kosova, Danimarka'ya 300 hapishane hücresi kiralamayı kabul etti. Karar ile İskadinav ülkesinde hapishanelerin doluluk oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Pazartesi günü bu konuda politik bir deklarasyon imzalayan iki ülkenin ortak açıklamasına göre kira sözleşmesi ilk etapta beş yıl geçerli olacak.

Danimarka bu hücreler için Kosova'ya beş yıl boyunca, yıllık 15 milyon euro ödeyecek. Ülke bu yolla Kosova'da yeşil enerjiyi fonlamayı da planlıyor.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup yaptığı açıklamada,"[Anlaşma] cezaevlerimizde alan yaratacak ve gardiyanlarımız üzerindeki baskıyı hafifletecek. Aynı zamanda sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarına da açık bir sinyal gönderecek: Geleceğiniz Danimarka'da değil ve bu nedenle burada hapis yatmamalısınız." dedi.

Her iki ülkedeki aktivistler, Danimarka'nın istenmeyen yabancı mahkumları diğer ülkelere veya ailelerinden uzağa göndermemesi gerektiğini söyleyerek anlaşmayı eleştirdi.

Bakan, "Bunun kurallar dahilinde olmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Danimarka'daki cezaevleri için geçerli olan aynı kurallar geçerli olacak." dedi ve ekledi: "Elbette zor olsa da, sınır dışı edilen mahkumlar ziyaretçi kabul edebilecekler."

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu ise Kosova'ya gönderilenlerin yüksek riskli mahkumlar olmayacağını söyledi.

Terör suçlarından hüküm giymiş veya ölümcül hastalığı olan hiç kimse Kosova'ya gönderilmeyecek.

Hapishanedeki mahkumlar için Danimarka kanunları geçerli olacak.

Kiralanan hücreler, AB üyesi olmayan ülkelerden hüküm giymiş ve cezalarının ardından Danimarka'dan sınır dışı edilecek suçluları barındıracak.

Kosova'nın ise 700 ila 800 kişilik atıl hapishane hücresi var.

Kosova, 2023'te yürülüğe girecek anlaşma için başkenti Priştine'den yaklaşık 50 km uzaklıkta Gilan'daki hapishaneyi kullanacak. Bunun için Danimarka'dan önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 210 milyon euro alacak. Danimarkalı bakanlar Salı günü hapishaneyi ziyaret edecekler.

Anlaşmanın Kosova parlamentosunda üçte iki çoğunlukla onaylanması gerekiyor.

Mahkumları ihraç etme fikri Avrupa'da yeni değil; Norveç ve Belçika daha önce Hollanda'da hapishane hücreleri kiralamıştı.

Danimarka'nın hapishane nüfusu son yıllarda artarken, gardiyanların sayısı düştü.

2015'ten bu yana Danimarka'daki mahkum sayısı 3 bin 400'den 4 bin 200'e yükselirken, gardiyan sayısı 2 bin 500'den 2 bine düştü.

Haekkerup, geçen hafta Danimarka'nın hapishane açığının 2025 yılına kadar bin kişiye yükseleceğini söylemişti.

Son yıllarda Danimarka göçmenlik konusunda katı bir yaklaşım sergiledi ve sığınmacı genç çiftleri ayırma kararı da dahil olmak üzere farklı kısıtlamalar getirdi.

Geçen hafta, ülkenin eski Göçmen Bakanı Inger Stoejberg, tarihi bir davada, çiftleri yasadışı olarak ayırmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, Stoejberg'in 2016 yılında çiftleri ayırma kararının hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve eski Bakan 60 günlük hapis cezasına çarptırdı.

Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı
Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı

Togo Cumhuriyeti, Adalet Bakanı, Danimarka, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kosova, hapishane hücrelerini Danimarka'ya kiralamak için anlaştı - Son Dakika Dünya

BBC

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