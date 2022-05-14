Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?

14.05.2022 11:41
Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?

Dünyada en çok kullanılan kripto para birimlerinden Terra Luna'nın yere çakılması ve düşerken sabit kripto paraları da aşağı çekmesi sonrası piyasalarda yaşanan depremin etkileri sürüyor.

En çok kullanılan kripto para birimlerinden Terra Luna'nın yüzde 99 değer kaybetmesi ve sabit kripto paraları (stablecoin) da aşağı çekmesi, piyasalarda çöküşe neden oldu.

Geçen ay değeri 118 Dolar olan Terra Luna, dün 0,09 dolara kadar geriledi.

Bu çöküş Terra'nın sabit kripto varlığı olan TerraUSD'nin (UST) de sabitliğini kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcıların korkuya kapılarak Bitcoin dahil en popüler kripto para rezervlerini satması ile, piyasalar da yere çakıldı.

Şirketler, sabit kripto paralarını ABD Doları gibi varlıklarla, örneğin 1 tokeni 1 dolara eşitleyerek denklemeye çalışıyor.

Ancak kripto sitesi Coin Market Cap'e göre sabit kripto para UST, 0.4 dolara kadar geriledi.

En çok kullanılan sabit kripto para Tether (USDT) de ABD Doları'na denkliğini kaybederek, 0.95 dolara düştü.

"Yaşananların tam karşılığı, panik"

Yaşanan kriz sonrası "#cryptocrash" (Kripto'nun çöküşü) Twitter ve Google aramalarında en çok kullanılan etiketlerden biri oldu.

An itibarıyla bütün Kripto varlıklarının toplam piyasa değeri 1,12 trilyon dolar. Bu değer, Kasım ayındaki değerin yaklaşık 3'te biri ve bu kaybın %35'inden fazlası geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Coin MarketCap'e göre şu an 27.000 dolara denk olan bir Bitcoin'in değeri, Aralık 2020'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Bir Bitcoin'in değeri geçen yılın sonlarında 70.000 dolara kadar çıkmıştı.

Kripto dünyasının en değerli ikinci parası Ethereum ise 24 saat içinde yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Ekonomist Frances Coppola, TerraUSD'nin değer kaybının yarattığı panikle "dev finans kurumlarının toplu olarak varlıklarını sattığını, diğer herkesin de kripto paralarını en hızlı şekilde elden çıkarmaya çalıştığını" söylüyor.

Coppola, "Yaşananların tam karşılığı, panik" diyor.

Cuma günü TerraUSD ve Terra Luna'nın arkasındaki şirket Terraform Labs, tartışmalı ve beklenmeyen bir hamle ile, blok zincirindeki (blockchain) tüm işlemleri durdurdu.

Şirket, Twitter'dan paylaştığı açıklamasında "yeniden yapılandırma için gereken" stratejileri belirlemek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

Terraform Labs'in kurucusu Do Kwon daha önce attığı tweette, "Bu son 72 saatin hepiniz için çok zor geçtiğini anlıyorum- bu krizi aşmanız için her birinizle beraber çalışma konusunda kararlı olduğumu bilin" ifadelerini kullandı.

Şirket Terra Luna'yı toparlamak için yeni kripto para çıkarma yönünde planlar yaparken, büyük paralar kaybeden bazı Twitter kullanıcıları şirketten yardım istedi.

Öte yandan şirketin Discord (yatırımcıların sıklıkla kripto para piyasalarındaki gelişmeleri tartışmak için kullandığı bir platform) kanalı, yapılan bir duyurunun ardından "yeni kullanıcıların korku, belirsizlik ve yanlış bilgileri yaymalarını engellemek" amacıyla kilitlendi.

Tether'den bir yetkili ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, elindeki USDT'leri dolara çevirmek isteyen bütün kullanıcılarına yetecek kadar nakit rezervleri olduğunu belirtti.

Paolo Ardoino isimli yetkilinin açıklamasında, Tether'in son 24 saatte "1 dolar ile 300 milyon dolar arasındaki bütün satış işlemlerini" herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yönetmelikte sıkılaştırma çağrısı

Birçok ülkede yetkililer sabit kripto paraların yasal olarak denetim altına alınması çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato komitesi ile yaptığı toplantıda TerraUSD'nin yere çakılmasının "finansal istikrara ilişkin riskleri" ortaya koyduğunu ve uygun bir denetim planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Maliye Bakanlığı da geçen ay sabit kripto paraların "giderek daha yaygın bir ödeme şekline" dönüşeceği tahminlerine dikkat çekerek, benzer bir çağrıda bulunmuştu.

Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?
Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?
Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?
Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı?
YORUMLAR
500
Binance, yüzde 99 değer kaybeden kripto parayı liste dışı bıraktı! Binance, yüzde 99 değer kaybeden kripto parayı liste dışı bıraktı! 6 haftadır keskin düşüşe geçen kripto para piyasasında sular duruldu: Bitcoin tekrar 30 bin doların üstünde 6 haftadır keskin düşüşe geçen kripto para piyasasında sular duruldu: Bitcoin tekrar 30 bin doların üstünde

Bitcoin, Twitter, Kripto, dolar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı? - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement