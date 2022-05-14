Kripto piyasasının çöküşü: Stabil kripto para Terra UST'nin yere çakılması piyasaları nasıl sarstı? - Son Dakika

En çok kullanılan kripto para birimlerinden Terra Luna'nın yüzde 99 değer kaybetmesi ve sabit kripto paraları (stablecoin) da aşağı çekmesi, piyasalarda çöküşe neden oldu.

Geçen ay değeri 118 Dolar olan Terra Luna, dün 0,09 dolara kadar geriledi.

Bu çöküş Terra'nın sabit kripto varlığı olan TerraUSD'nin (UST) de sabitliğini kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcıların korkuya kapılarak Bitcoin dahil en popüler kripto para rezervlerini satması ile, piyasalar da yere çakıldı.

Şirketler, sabit kripto paralarını ABD Doları gibi varlıklarla, örneğin 1 tokeni 1 dolara eşitleyerek denklemeye çalışıyor.

Ancak kripto sitesi Coin Market Cap'e göre sabit kripto para UST, 0.4 dolara kadar geriledi.

En çok kullanılan sabit kripto para Tether (USDT) de ABD Doları'na denkliğini kaybederek, 0.95 dolara düştü.

"Yaşananların tam karşılığı, panik"

Yaşanan kriz sonrası "#cryptocrash" (Kripto'nun çöküşü) Twitter ve Google aramalarında en çok kullanılan etiketlerden biri oldu.

An itibarıyla bütün Kripto varlıklarının toplam piyasa değeri 1,12 trilyon dolar. Bu değer, Kasım ayındaki değerin yaklaşık 3'te biri ve bu kaybın %35'inden fazlası geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Coin MarketCap'e göre şu an 27.000 dolara denk olan bir Bitcoin'in değeri, Aralık 2020'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Bir Bitcoin'in değeri geçen yılın sonlarında 70.000 dolara kadar çıkmıştı.

Kripto dünyasının en değerli ikinci parası Ethereum ise 24 saat içinde yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Ekonomist Frances Coppola, TerraUSD'nin değer kaybının yarattığı panikle "dev finans kurumlarının toplu olarak varlıklarını sattığını, diğer herkesin de kripto paralarını en hızlı şekilde elden çıkarmaya çalıştığını" söylüyor.

Coppola, "Yaşananların tam karşılığı, panik" diyor.

Cuma günü TerraUSD ve Terra Luna'nın arkasındaki şirket Terraform Labs, tartışmalı ve beklenmeyen bir hamle ile, blok zincirindeki (blockchain) tüm işlemleri durdurdu.

Şirket, Twitter'dan paylaştığı açıklamasında "yeniden yapılandırma için gereken" stratejileri belirlemek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

Terraform Labs'in kurucusu Do Kwon daha önce attığı tweette, "Bu son 72 saatin hepiniz için çok zor geçtiğini anlıyorum- bu krizi aşmanız için her birinizle beraber çalışma konusunda kararlı olduğumu bilin" ifadelerini kullandı.

Şirket Terra Luna'yı toparlamak için yeni kripto para çıkarma yönünde planlar yaparken, büyük paralar kaybeden bazı Twitter kullanıcıları şirketten yardım istedi.

Öte yandan şirketin Discord (yatırımcıların sıklıkla kripto para piyasalarındaki gelişmeleri tartışmak için kullandığı bir platform) kanalı, yapılan bir duyurunun ardından "yeni kullanıcıların korku, belirsizlik ve yanlış bilgileri yaymalarını engellemek" amacıyla kilitlendi.

Tether'den bir yetkili ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, elindeki USDT'leri dolara çevirmek isteyen bütün kullanıcılarına yetecek kadar nakit rezervleri olduğunu belirtti.

Paolo Ardoino isimli yetkilinin açıklamasında, Tether'in son 24 saatte "1 dolar ile 300 milyon dolar arasındaki bütün satış işlemlerini" herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yönetmelikte sıkılaştırma çağrısı

Birçok ülkede yetkililer sabit kripto paraların yasal olarak denetim altına alınması çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato komitesi ile yaptığı toplantıda TerraUSD'nin yere çakılmasının "finansal istikrara ilişkin riskleri" ortaya koyduğunu ve uygun bir denetim planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Maliye Bakanlığı da geçen ay sabit kripto paraların "giderek daha yaygın bir ödeme şekline" dönüşeceği tahminlerine dikkat çekerek, benzer bir çağrıda bulunmuştu.