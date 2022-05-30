Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı - Son Dakika
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BBC

Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı

30.05.2022 04:14
Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı

Aşırı sağcı Yahudi grupların, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yaparak Müslüman Mahallesi'ne girmesi üzerine gerilim yükseldi.

Aşırı sağcı Yahudi grupların, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" yaparak Müslüman Mahallesi'ne girmesi üzerine gerilim yükseldi.

Filistinlilerin "provokasyon" olarak nitelendirdiği yürüyüş için Filistin yönetimi " İsrail ateşle oynuyor" yorumunu yaptı.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümü, İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutlanıyor. Bu yılki bayrak yürüyüşü, bir süredir yüksek olan gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

BBC Muhabiri Yolande Knell, Eski Şehir'in Şam Kapısı tarafındaki girişinde yaşananları aktardı.

Knell, genç İsraillilerden oluşan grubun şarkı söyleyerek dans ettiğini, bayraklar taşıdığını ve davul çalarak Müslüman mahallesine yöneldiğini kaydetti.

Grup, "Yaşasın İsrail halkı" sloganları attı. Olay yerinde çok sayıda İsrail polisi bulunduğu ve polisin yürüyüşçüleri çevrelediği bildirildi.

Normalde tam bu noktada çok sayıda Filistinlinin işe gittiğini ya da merdivenlerde oturduğunu aktaran BBC Muhabiri Knell, yürüyüş sırasında yalnızca bir grup Filistinli gazetecinin olay yerinde olduğunu belirtti.

Yürüyüş öncesinde Eski Şehir'in çeşitli noktalarında Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yükseldi.

Bazı noktalarda Yahudi gruplarla Filistinliler arasında doğrudan çatışma ve arbede de yaşandı.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, "İsrail, yerleşimcilerin kutsal mekanlara saygısızlık etmesine izin vererek sorumsuzca ve umursamazca ateşle oynamaktadır" dedi.

Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor. İsrail, 1980 yılında da şehrin tamamını başkenti ilan ettiğini duyurdu.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı.

Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı
Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı
Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı
Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Kudüs'te Yahudi grupların 'bayrak yürüyüşü' gerilimi tırmandırdı - Son Dakika
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