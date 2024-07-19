Küresel Teknik Sorunlar Nedeniyle Canlı Yayınlar Durdu - Son Dakika
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Dünya

Küresel Teknik Sorunlar Nedeniyle Canlı Yayınlar Durdu

Küresel Teknik Sorunlar Nedeniyle Canlı Yayınlar Durdu

İngiltere merkezli Sky Sports News ve Polonya'daki Baltic Hub'un yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle canlı yayınlar durdu. Ayrıca İspanya'da 46 havalimanını yöneten AENA da sistemlerini kurtarmaya çalışıyor.

19.07.2024 11:50
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İngiltere merkezli Sky Sports News "Küresel bir teknik sorun nedeniyle Sky Sports News şu anda canlı yayın yapamıyor. En son spor haberleri, skorlar ve aksiyonlar için Sky Sports uygulamasına veya web sitesini kullanabilirsiniz" duyurusunu yaptı. İngiltere sağlık hizmetleri kurumu NHS'in online muayene sisteminin teknik hata verdiği açıklandı.

POLONYA KONTEYNER TERMİNALİ

Polonya merkezli ülkenin en büyük konteyner terminali Baltic Hub, "Baltic Hub'da, Microsoft işletim sistemlerinde terminalin işleyişini engelleyen küresel bir arıza ile mücadele ettiğimizi bildirmek isteriz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Arıza giderildiğinde hemen sizi bilgilendireceğiz, lütfen Terminale gitmeyin" açıklamasını yaptı.

İSPANYA'DA SİSTEMLER İŞLEMEYE BAŞLADI

İspanya'da 46 havalimanını yöneten AENA ise kesinti sonrasında yaptığı açıklamada "Aena, dünya çapındaki şirketleri etkileyen küresel bir bilgisayar kazasının etkilerinden muzdarip olduktan sonra halihazırda bazı sistemlerini kurtarıyor. Tüm havaalanları çalışır durumda ancak bazı süreçler daha yavaş işliyor. Diğer uluslararası operatörlerin işlettiği havayolları ve havalimanları da sistemlerini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Küresel Teknik Sorunlar Nedeniyle Canlı Yayınlar Durdu - Son Dakika

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