Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı - Son Dakika
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Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı

18.11.2022 11:31

Kuzey Çin'deki bir çiftlikte 288 saatten bu yana durmadan dönen koyunların yapılan sağlık kontrolleri sonuçları çıktı. Çin medyası koyunlarda dönmelerine sebep olacak herhangi bir bakteri bulunmadığını açıkladı. Olay gizemini korumaya devam ediyor.

Çin'in kuzeyinde bayan Miao adlı kadına ait 34 Ağıllı bir hayvan çiftliğinin sadece 13 numaralı ağılında bulunan koyunların tam 288 saatten bu yana kendi etraflarında dönerek daire çizmeleri büyük bir merak uyandırdı. Dünya basınının dikkati bölgeye odaklanırken, koyunların bir bakteri nedeniyle bu hareketi sergilediği iddia ediliyordu.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİLER

Çin medyasında yer alan bir habere göre 13 numaralı ağıldaki koyunlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak kontrol sonucunda koyunlarda bakteri ya da benzeri hiçbir hastalığa rastlanmadı. Sağlık kontrollerinin temiz çıkması, olayı daha da gizemli hale getirdi.

HERKES MERAK EDİYOR

Konunun sosyal medyada da yayılmasının ardından birçok kişi, koyunların kendi etrafında dönmelerinin nedenini merak etmeye başladı. Ekiplerin olayı çözmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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Son Dakika Dünya Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 288 saattir durmadan dönen koyunların sağlık kontrolü sonuçları çıktı! Kafalar daha çok karıştı - Son Dakika
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