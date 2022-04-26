Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı'

26.04.2022 12:32
Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı'

Laboratuvarda üretilmiş et ve kıyma yapılarak yenilebilecek böceklerin, karbon salımlarında ve suda büyük tasarruf edilmesini sağlamanın yanı sıra, arazilerin doğal yaşama bırakılmasına sağlayabileceği belirtildi.

Laboratuvarda üretilmiş et ve kıyma yapılarak yenilebilecek böceklerin, karbon salımlarında ve suda büyük tasarruf edilmesini sağlamanın yanı sıra, arazilerin doğal yaşama bırakılmasını sağlayabileceği belirtildi.

Bu bulgular, daha "yeşil" gıdaların tabaklarımıza gelmesinin çevreye faydalarını hesaplayan ve Nature Food dergisinde yayımlanan bir araştırmaya ait.

Bilim insanları bu tür gıdaların devreye girmesiyle, dünya üzerindeki baskıların tipik Avrupa diyetine kıyasla % 80 azalabileceğini söylüyor.

Ancak gıdaların, tüketicilerin yeme alışkanlıklarında böyle büyük bir değişiklik yapıp yapmayacakları belirsiz.

Protein ve diğer besinler açısından zengin ancak daha az su ve toprak kullanılarak üretilecek, pek alışılmadık bir dizi gıda geliştiriliyor.

Finlandiya'daki uzmanlar, bu gıdaların bazılarının besleyicilik özellikleri üzerinde çalıştı ve su ile toprak kullanımıyla potansiyel karbon salımları diye belirlenen üç çevresel baskıyı inceledi.

Uzmanlar, et, süt ve diğer hayvansal ürünler yerine alternatif gıdalar tüketmenin çevreye olumsuz etkiyi % 80'den fazla azaltabileceğini söylüyor. Bir yandan da sadece vejeteryan ya da vegan beslenmeye kıyasla, gerekli besinler anlamında daha geniş kapsamlı seçenekler sunuyor.

Ancak, et tüketimini azaltıp, daha çok sebze yemek gibi daha düşük teknolojili seçimlerin de gezegenimiz üzerinde benzer bir olumlu etki yaratacağı da bulgular arasında.

Helsinki Üniversitesi'nden Rachel Mazac, "Hayvan kaynaklı gıdalarda büyük azalmalarla, gelecekteki yeni gıdalarla ve bitkiye dayalı alternatif proteinlerle, küresel ısınma, toprak ve su kullanımı gibi çevresel etkilerde önemli oranda azalma olabilir. Hayvansal gıdaları %75 azaltarak, çevreye verdiğiniz tüm olumsuz etkileri yaklaşık %75 azaltabilirsiniz" dedi.

Ancak Mazac, "vegan beslenmeyle benzer bir azalmanın da kaydedilebileceğini" vurguladı.

Araştırmada, gelecek yıllarda beslenme alışkanlıklarımızın daha büyük bir parçası olması beklenen yeni gıdalar incelendi. Bu gıdaların bir çoğu ileri teknoloji kullanılarak biyoreaktörlerde hayvan ve bitki hücrelerinden gıda "büyütme" yöntemiyle elde ediliyor.

Çalışmada ele alınan ve bazıları üzerindeki araştırmalar hala devam eden yeni gıdalar şöyle;

Araştırma ekibinden olmayan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Asaf Tzachor, bu bulguların "umut verici" olduğunu ancak tüketicilerin beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeye isteksiz olmasının "çok ihtiyaç duyulan böyle bir dönüşümü erteleyebileceğini ve hatta önleyebileceğini" söyledi.

Şimdiye dek yapılan sayısız araştırma, bitki temelli beslenme alışkanlıklarına geçmenin hem sağlık hem de gezegenimiz açısından faydalı olduğunu gösterdi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin de geçtiğimiz günde yayımladığı bir raporda, tahıl ve sebze ağırlıklı, az miktarlarda da sürdürülebilir bir şekilde üretilen et ve süt ürünleri tüketilmesi tavsiye edilmişti.

Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı'
Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı'
Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı'
YORUMLAR
500
ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohum ve Fide Üretim Eğitimi Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Atalık Tohum ve Fide Üretim Eğitimi

Araştırma, Karbon, Bitki, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:54 Hayatını kaybeden genç adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Üst geçit yapılması için eylem yaptılar
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:48 ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Laboratuvarda üretilmiş et ve böcekler 'sağlık ve çevre için faydalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement