Letonya'da "modern cadı" olarak tanınan Sanita Petere, tartışmalar altında milletvekili yardımcılığı görevine getirildi - Son Dakika
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Letonya'da "modern cadı" olarak tanınan Sanita Petere, tartışmalar altında milletvekili yardımcılığı görevine getirildi

08.12.2022 11:16

Letonya'da özel şifa yöntemleriyle "Beyaz Cadı" olarak tanımlanan Sanita Petere adlı kadın, milletvekili yardımcılığı görevine getirilerek meclise girdi. Bu gelişme ülkede tartışma fitilini ateşlerken, Petere kendisi hakkında yapılan eleştirilere, "Bir cadı parlamentoda olamaz mı? Bence siyasette çok büyük faydalarımız var" diyerek yanıt verdi.

Letonyalı milletvekili Natalja Marcenko-Jodko, ülkede "Beyaz Cadı" olarak tanınan ve özel güçleriyle şifa dağıttığını iddia eden Sanita Petere'yi yardımcısı yaptı. "Modern cadı" olarak bilinen Sanita Petere'nin yeni görevi, Letonya Parlamentosu'nun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gelişme, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

"CADI PARLAMENTODA OLAMAZ MI?"

Rus RT televizyonunun haberine göre basına yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Petere, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cadıların ve sihirbazların Letonya siyasetinde etkili olduğunu söyleyen Petere, "Bir cadı parlamentoda olamaz mı? Bence siyasette çok büyük faydalarımız var" ifadelerini kullandı.

Letonya'da 'modern cadı' olarak bilinen kadın parlamentoya girdi! Tartışmalar alevlendi

DAHA ÖNCE DE VEKİL OLMAK İSTEMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre geçmiş dönemde milletvekilliğine adaylığı olan ama seçilemeyen Petere, taşlar ve kristallerle vücuttaki kötü enerjinin dışarı çıkmasına yönelik bir "alternatif tıp" yöntemi olarak bilinen litoterapi'yi kullandığını söyledi.

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SON DAKİKA: Letonya'da "modern cadı" olarak tanınan Sanita Petere, tartışmalar altında milletvekili yardımcılığı görevine getirildi - Son Dakika
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