Liam Payne\'in Ölümüyle İlgili 5 Kişi Yargılanacak

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ARJANTİN'de bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Liam Payne'in ölümüyle ilgili 5 kişinin yargılanacağı belirtildi.

Lime Payne'in kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak. Her ikisinin de otelde çalıştığı kaydedilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı belirtildi. 5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.