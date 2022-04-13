Los Angeles Yetkilileri, New York Metrosundaki Saldırı Sonrası Yüksek Düzeyde Alarma Geçti - Son Dakika
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Los Angeles Yetkilileri, New York Metrosundaki Saldırı Sonrası Yüksek Düzeyde Alarma Geçti

13.04.2022 10:00
Los Angeles Yetkilileri, New York Metrosundaki Saldırı Sonrası Yüksek Düzeyde Alarma Geçti

LOS ANGELES, 13 Nisan (Xinhua) — Normal şekilde hizmetine devam eden Metro sistemine yönelik herhangi bir kayda değer tehdidin bulunmadığını kaydeden Los Angeles Metropolitan Ulaşım Kurumu (LA Metro), yaptığı yazılı açıklamada, "yüksek alarm düzeyinde olduklarını ve tehdit düzeylerini izlemek ve bilgi paylaşmak üzere yerel, eyalet ve ulusal düzeylerdeki güvenlik ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını" söyledi. LA Metro, […]

<a class='keyword-sd' href='/los-angeles/' title='Los Angeles'>Los Angeles</a> Yetkilileri, <a class='keyword-sd' href='/new-york/' title='New York'>New York</a> Metrosundaki Saldırı Sonrası Yüksek Düzeyde Alarma Geçti

LOS ANGELES, 13 Nisan (Xinhua) — Normal şekilde hizmetine devam eden Metro sistemine yönelik herhangi bir kayda değer tehdidin bulunmadığını kaydeden Los Angeles Metropolitan Ulaşım Kurumu (LA Metro), yaptığı yazılı açıklamada, "yüksek alarm düzeyinde olduklarını ve tehdit düzeylerini izlemek ve bilgi paylaşmak üzere yerel, eyalet ve ulusal düzeylerdeki güvenlik ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını" söyledi. LA Metro, tedbir amaçlı olarak Los Angeles'taki toplu taşıma duraklarına ek güvenlik personeli yerleştireceklerini dile getirdi ve toplu taşıma sistemini kullananlardan şüpheli faaliyetleri bildirmelerini istedi.

Los Angeles Bölge Şerif Departmanı, yaptığı yazılı açıklamada, New York'un toplu taşıma sisteminde gerçekleşen saldırı sonrasında Toplu Taşıma Hizmetleri Bürosu'nun yüksek alarm düzeyine geçtiğini ve herkesi güvenli tutmak için kaynakların konuşlandırıldığını söyledi. Departman, "Patlayıcı Tespit K9 ekipleri, Özel Görevi Birimi, Ekip Lideri Vekilleri ve Yolculuk Takviye Ekiplerimiz, sorumluluk bölgelerimizde konuşlandırıldı. Saha devriye birimlerimiz New York'taki durum hakkında bilgilendirildi ve Metro Sistemi'nde yüksek görünürlüklü şekilde devriye geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Polis Departmanı da Twitter üzerinden paylaştığı mesajında New York'un Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonunda Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin haberleri yakından takip ettiğini ifade ederek departmanın, yerel, eyalet ve federal partnerleriyle temas halinde olduğunu ve otobüs ve demiryolu durakları dahil tüm kentte yüksek görünürlüklü devriye hizmetleri verildiğini hatırlattı. Los Angeles, ABD'de New York'un ardından ikinci en büyük metropolitan bölge konumunda.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Los Angeles Yetkilileri, New York Metrosundaki Saldırı Sonrası Yüksek Düzeyde Alarma Geçti - Son Dakika


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