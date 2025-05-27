Macron: Eşimle Şakalaşıyorduk

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde kameralara yansıyan görüntülerle ilgili, "Sadece şakalaşıyorduk" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile katıldığı Vietnam ziyaretinde uçak kapısı açıldığı an kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuştu. Vietnam'daki gezisinde gazetecilere açıklama yapan Macron, "Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü" ifadelerini kullandı.