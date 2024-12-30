Magnus Carlsen, Kot Pantolon İle Turnuvaya Geri Dönüyor - Son Dakika
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Dünya

Magnus Carlsen, Kot Pantolon İle Turnuvaya Geri Dönüyor

Magnus Carlsen, Kot Pantolon İle Turnuvaya Geri Dönüyor

ABD'deki satranç turnuvasında kot pantolon giydiği için ceza alan Magnus Carlsen, kıyafet kurallarındaki değişiklik sonrası turnuvaya döneceğini açıkladı. FIDE, kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşetti.

30.12.2024 17:16  Güncelleme: 17:17
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ABD'de katıldığı satranç turnuvasında kot pantolon giydiği için ceza alan ve turnuvayı bırakan Magnus Carlsen, kıyafet kurallarındaki değişiklik sonrası turnuvaya döndüğünü açıkladı.

Norveçli satranç oyuncusu Magnus Carlsen, 27 Aralık Cuma günü ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda üstünde kot pantolon varken turnuvada oynamaya başladığı için yetkililerden ceza aldı. Carlsen, şampiyonada kot pantolon giydiği gerekçesiyle çıkarıldı ve kıyafetini değiştirme talebini reddetti. Bu gelişmenin ardından, dünyanın bir numaralı satranç oyuncusu, yaklaşan Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası'ndan da çekileceğini bildirdi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) aynı gün yaptığı açıklamada, "Bugün, Bay Magnus Carlsen, bu etkinlik için uzun süredir yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca açıkça yasak olan kot pantolon giyerek kıyafet yönetmeliğini ihlal etti. Baş Hakem, Bay Carlsen'i ihlalden haberdar etti, 200 dolar para cezası verdi ve kıyafetini değiştirmesini istedi. Ne yazık ki, Bay Carlsen reddetti ve sonuç olarak dokuzuncu rauntta eşleştirilmedi" denildi.

Beş kez satranç şampiyonu olan Magnus Carlsen ise açıklamasında, bir öğle yemeği toplantısı için kot pantolon giydiğini ve turnuvaya giderken bu pantolonu başka bir pantolonla değiştirmediğini söyledi.

Gelişmelerin ardından FIDE, turnuva sırasında kabul edilebilir kıyafetler listesini gevşettiğini duyurdu. Bu karar üzerine Carlsen, turnuvaya devam edeceğini belirtti.

FIDE açıklamasında "FIDE, Magnus Carlsen'in FIDE Dünya Yıldırım Şampiyonası'na katılacağını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerini kullandı.

Carlsen ise dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın kesinlikle kot pantolonla oynayacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Olaylar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Magnus Carlsen, Kot Pantolon İle Turnuvaya Geri Dönüyor - Son Dakika

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