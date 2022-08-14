7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı

Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Malezya'da evden ayrılmasının ardından tam 7 ay boyunca sırra kadem basan ve her türlü iletişim yolunu kapatan adamın eşi, adım adım iz sürdükten sonra kocasının bir havalimanında olduğunu tespit etti.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE GİTTİ

Çocuğuyla birlikte havalimanına giden kadın, eşinin yanında başka bir kadın görünce adeta öfkeden deliye döndü. Eşi ve kadının yanına giderek, ne yaptıklarını sordu. Bu sırada lafa girmek isteyen kadını 'sen kimsin?' diye engellerken, eşine de "unutma ki hala yasal olarak evliyiz" diyerek sert çıktı.

"ÇOCUĞUMUZ HEP SENİ SORDU"

Genç kadın, kocasına yaptığı hareket nedeniyle öfke duyduğunu belirterek, "Oğlumuz sürekli babasının nerede olduğunu sordu. Ben de Singapur'a para kazanmaya gittiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

MEĞERSE ÖĞRENCİSİYMİŞ

Adamın yanındaki genç kızın kim olduğu da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre, adamın keman öğretmeni olduğu ve keman öğrettiği kızla ilişki yaşamaya başlamasının ardından onunla beraber kaçtığı belirtildi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğraflara çok sayıda yorum geldi.