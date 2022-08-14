Malezya'da evden ayrılmasının ardından tam 7 ay boyunca sırra kadem basan ve her türlü iletişim yolunu kapatan adamın eşi, adım adım iz sürdükten sonra kocasının bir havalimanında olduğunu tespit etti.
Çocuğuyla birlikte havalimanına giden kadın, eşinin yanında başka bir kadın görünce adeta öfkeden deliye döndü. Eşi ve kadının yanına giderek, ne yaptıklarını sordu. Bu sırada lafa girmek isteyen kadını 'sen kimsin?' diye engellerken, eşine de "unutma ki hala yasal olarak evliyiz" diyerek sert çıktı.
Genç kadın, kocasına yaptığı hareket nedeniyle öfke duyduğunu belirterek, "Oğlumuz sürekli babasının nerede olduğunu sordu. Ben de Singapur'a para kazanmaya gittiğini söyledim." ifadelerini kullandı.
Adamın yanındaki genç kızın kim olduğu da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre, adamın keman öğretmeni olduğu ve keman öğrettiği kızla ilişki yaşamaya başlamasının ardından onunla beraber kaçtığı belirtildi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğraflara çok sayıda yorum geldi.
Son Dakika › Dünya › 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika