Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı - Son Dakika
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BBC

Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı

22.05.2022 20:02
Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı

Premier Lig'de son 90 dakikalara bir puan farkla giren iki takımın şampiyonluk mücadelesinde Manchester City, tarihi bir geri dönüşle kupaya uzandı.

Premier Lig'de son 90 dakikalara bir puan farkla giren iki takımın şampiyonluk mücadelesinde Manchester City, tarihi bir geri dönüşle kupaya uzandı.

City, evinde Aston Villa karşısında iki farkla geriye düştüğü mücadelede maçı 5 dakikada attığı 3 golle kazanmayı başardı.

Gollerin ikisi oyuna sonradan giren İlkay Gündoğan'dan geldi.

Liverpool ise evinde Wolverhapton'ı 3-1 ile geçti ancak şampiyonluk için City'nin puan kaybetmesi gerekiyordu.

İki şehir iki 90 dakika

Aynı saatte başlayan maçlarda ilk gol sesi Liverpool maçından geldi. Wolverhampton kale vuruşuyla başlayan atakta defasın da hatası ile 3. dakikada golü buldu.

Liverpool 24. dakikada durumu eşitleyip şoktan kurtulurken, 10 dakika sonrasında şoku yaşayan Manchester oldu. Aston Villa 34. dakikada City karşısında öne geçti.

Guardiola'nın City'si ikinci yarıda durumu eşitlemek ve öne geçmek için atak yaparken kalesinde golü gördü.

City'de soğuk duş etkisi yaratan ikinci gol de eski bir Liverpool oyuncusu olan Coutinho'dan geldi.

Ancak sonrasında Manchester'ın müthiş geri dönüşü yaşandı. Önce 76'de İlkay Gündoğan, iki dakika sonra da Rodri'nin golüyle City eşitliği sağladı.

Bu golden dakikalar sonra İlkay bir gol daha atarak City'i öne geçirdi.

Bu beş dakikada gelen geri dönüş, goller City'e şampiyonluğu getirdi.

Klasikler arasına giren rekabet

Klasikler arasına giren Man City Liverpool rekabeti son 4 sezona tam anlamıyla damga vurdu.

Bu süre içinde iki takım ligin ilk iki sırasını kimseye bırakmadı.

Son 10 senede ilk kez böyle bir final yaşandı. Karşılaşmalar başlamadan, ilk dört takım ve düşme potası halen tam olarak belirlenmiş değildi.

İki takım yalnızca lig kupası için değil birçok başka kulvarda da yarış halindeydi.

Karşılaşma öncesinde mavilerin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, 2021-22 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Takım arkadaşı Phil Foden da en iyi genç oyuncu oldu.

21 yaşındaki Foden bu ödülü peş peşe alan ilk futbolcu oldu.

Altın Eldiven için yarışan City'nin kalecisi Ederson ve Liverpool'un kalecisi Alisson benzer şekilde 20 lig maçında kaleyi gole kapadı.

Gol krallığı yarışını ise Liverpool'ın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah 22 golle önde girdi.

Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı
Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı
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Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
Kaynak: BBC

İlkay Gündoğan, Premier Lig, Manchester, Liverpool, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Manchester City Liverpool'la kafa kafaya girdiği şampiyonluk yarışını tarihi bir geri dönüşle kazandı - Son Dakika
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