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Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler' - Son Dakika
BBC

Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler'

01.12.2021 15:49
Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler'

Muhammed İsa Ömer, Manş Denizi'nin buz gibi sularından çıkarılalı bir hafta oldu.

Muhammed İsa Ömer, Manş Denizi'nin buz gibi sularından çıkarılalı bir hafta oldu. Fransa'dan şişme botla İngiltere'ye geçmeye çalışıyordu. Manş Denizi'ndeki en ölümcül kazadan kurtulan iki göçmenden biriydi.

Fransa'da bir otoparkta tekerlekli sandalyede otururken, hala şoktaydı.

28 yaşındaki genç, alçak bir sesle BBC Farsça Servisi'ne başından geçenleri anlatırken o gece yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığı görülüyordu:

"Gözümün önünde insanlar öldü. Yüzme bilmeyenler birkaç dakika içinde boğularak can verdi. Su soğuktu, çok soğuktu. "

Muhammed İsa Ömer, geçen hafta yerel saatle gece 22:00 sularında Fransa kıyılarından şişme botla denize açılan en az 29 kişi arasındaydı. Bottaki diğer kişileri tanımıyordu. Onlar Muhammed için sadece, İngiltere'ye ulaşmak için bu tehlikeli yolculuğu göze alan kişilerdi. Tıpkı bu yıl 25 binden fazla göçmenin yaptığı gibi.

Botları batmaya başladığında yola çıkalı yaklaşık 3,5 saat olduğunu söylüyor.

O anda yanlarında telefonu olanlar umutsuzca yardım çağırmaya çalışmışlar. Kurtulan diğer göçmen Kürt basınına Manş Denizi'nin her iki yanını da aradıklarını anlattı.

Iraklı Kürt kazazede Muhammed Şeyh Ahmed, Rudaw'a yaptığı açıklamada, bazı göçmenlerin gün doğana kadar havası boşalan şişme bota tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhammed İsa Ömer ise "Cep telefonlarımız suya batmıştı ama aramızdan birininki hala çalışıyordu. Aradığımız (İngiliz) yetkililer konum atmamızı istediler. Ama daha bunu yapamadan telefon suya düştü, hiçbir şey gönderemedik" diyor. İkinci bir kişinin daha mikrofon açık konuşma yaptığını duymuş. Karşı tarafın İngilizce konuştuğunu söylüyor ve ama onun da hiç şansı olmadığını, bir şey gönderemeden telefonun sulara kapıldığını anlatıyor.

Başından geçenleri anlatan Muhammed İsa Ömer, "İnsanlar bu yüzden boğulup ölmeye başladı. Gözümün önünde ölenleri gördüm ama ben yüzmeye başladım. İleride büyük bir tekne gördüm, ona doğru yüzdüm" dedi.

Yine de Muhammed'in kurtarılması saatler sonra oldu.

Fransız balıkçılar Çarşamba günü saat 13:00 sularında denizin üzerindeki cesetleri fark etti. Kurtarma operasyonu başlatıldı ancak sadece iki kişi hayatta kalmıştı.

Aldığı yaralar nedeniyle bacakları sargı beziyle sarılı olan Muhammed, "Bizi buldular, hastaneye götürdüler, Allah'a şükürler olsun kurtulduk" diyor.

Henüz ölenlerin hepsinin adı bilinmiyor. Sadece nişanlısına gitmeye çalışan genç bir kadının kimliği belirlendi. Kayıp olanlar arasında bir anne ile üç çocuğu da bulunuyor. Çocuklardan biri 7 yaşında küçük bir kız.

Muhammed, yardım çağırmaya çalışan iki kişinin de öldüklerini söyledi. Telefonla nereye ve kime ulaştıkları belli değil.

Sahil güvenlik kuvvetlerinden yardım istendiğinde, şişme bottan ve yolcularından geriye kalanlar Fransız karasularındaydı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Fransız karasularında meydana gelen kazadan sonra arama-kurtarma çalışmalarını Fransızların yürüttüğünü, İngiltere'den destek istenir istenmez de İngiliz sahil güvenlikgüçlerinin yardıma gittiğini açıkladı.

İngiliz sahil güvenlik yetkilileri aynı gün 90'dan fazla çağrı aldıklarını ve hepsine de yanıt verdiklerini söylüyor.

Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler'
Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler'

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Son Dakika Dünya Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler' - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Manş Denizi'ndeki kazadan kurtulan göçmen yaşadıklarını BBC'ye anlattı: 'Gözümün önünde öldüler' - Son Dakika
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