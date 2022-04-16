MARS'ın antik deltasından yeni görseller - Son Dakika
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MARS'ın antik deltasından yeni görseller

16.04.2022 12:16
MARS'ın antik deltasından yeni görseller

NASA'nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı.

NASA'nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı. Mars gezgini deltadan fotoğraflar gönderdi.

NASA açıklamasında "Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir" ifadelerini kullandı. Mars'ın yüzyıllarca geçirdiği süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını ifade eden NASA, deltada fosiller bulmayı umduklarını belirtti.


MARS'ın antik deltasından yeni görseller
MARS'ın antik deltasından yeni görseller
MARS'ın antik deltasından yeni görseller
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Rover, NASA, Mars, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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