Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.
Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.
Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı. Daha sonra da dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.
Son Dakika › Dünya › Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı - Son Dakika Dünya