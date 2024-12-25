Mayotte\'de Kasırga Can Kayıpları Arttı

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FRANSIZ kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da, Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi. Daha önce, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı belirtildi. Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıkladı.