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Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı - Son Dakika
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Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı

Fransa'da çiftçiler McDonald's'ın yurt dışından et tedarik etmesine karşı ilginç bir protesto gösterisi düzenlendi. Çiftçiler, fast food zincirinin şubelerinin önüne gübre bıraktı.

25.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:25
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Fransa'da McDonald's'ın yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler, fast-food zincirinin şubelerinin önlerine gübre bıraktı.

ŞUBE ÖNLERİNE GÜBRE BIRAKTILAR

Fransa'da ünlü fast food zinciri McDonald's yurt dışından ithal et alınca çiftçiler ayaklandı. Kendilerinden yerli et alınmasını isteyen çiftçiler, McDonald's şubelerinin önlerine traktörlerle gübre bıraktı.

Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı

FRANSA'DA ÇİFTÇİLER TARIM POLİTİKALARINDAN ENDİŞELİ

Çiftçilerin eyleminin aynı zamanda ülkedeki tarım politikalarına yönelik bir tepki olduğu belirtildi. Tarım politikalarından endişeli olduklarını belirten çiftçiler seslerini duyurmaya çalışırken, yerel üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Fransa\'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Fransa, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da fast food zincirinin yurt dışından et almasına sinirlenen çiftçiler şubelere gübre attı - Son Dakika
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