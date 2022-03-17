Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş

17.03.2022 06:26
Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş

ABD'de yaşayan ünlü doktor Mehmet Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olarak Senato'ya girmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı.

ABD'nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi Parti'deki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yaptı.

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde.

SENATO'YA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLACAK

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.

McCormick ayrıca, çifte vatandaşlığı olan birinin Senato'da istihbari bilgilere sahip olmaması gerektiğini de öne sürmüştü.

Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK SORUN OLUNCA

Bloomberg'in haberine göre kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımladı.

İlk başta Fox News'te yer alan açıklamaya göre Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti

ANNESİ YÜZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINDA KALIYORMUŞ

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktardı.

Senato tarihçileri Senato'da hiç çifte vatandaşlığı olan birinin olup olmadığına dair bir iz bulamamış, sadece Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrılmasına dair örnek ilgili bulunmuştu.

Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
YORUMLAR
500
Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 ve Kızılelma açıklaması geldi: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 ve Kızılelma açıklaması geldi: Muharebe tarihinde devrim yapacaklar Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound'ı nakit verebileceğini açıkladı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için 1 milyar pound'ı nakit verebileceğini açıkladı

Mehmet Öz, Senato, Türk, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş - Son Dakika

BBC

Son Dakika
06:26 Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
08:49 Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
08:26 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi
08:21 17 Mart 2022 hava durumu: Bugün yağmur, yarın kar var!
08:12 Zelenski, Rusya ile müzakerelerde önceliklerini açıkladı: Savaşın sona ermesi, toprak bütünlüğünün sağlanması
08:01 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:55 Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi
07:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı! 5 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 09:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement