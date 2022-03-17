Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş - Son Dakika

ABD'nin ünlü sağlık programı Dr. Oz Show'un sunucusu Öz bu açıklamayı Cumhuriyetçi Parti'deki rakibi David McCormick'in nereye ait olduğunu sorgulaması üzerine yaptı.

Senatör olmak için adaylığını Aralık ayında açıklayan Öz, Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçilerin adayı olmak için sıkı bir rekabetin içinde.

SENATO'YA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLACAK

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan ve adaylık yarışında Öz'ün rakibi olan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını sorgulamıştı.

McCormick ayrıca, çifte vatandaşlığı olan birinin Senato'da istihbari bilgilere sahip olmaması gerektiğini de öne sürmüştü.

Aynı zamanda ABD kamuoyunda Öz'ün seçilmesi takdirinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğine dair tartışmalar yürütülüyordu.

ÇİFTE VATANDAŞLIK SORUN OLUNCA

Bloomberg'in haberine göre kampanyasını Öz'ün nereye ait olduğunu sorgulamak üzerine kurgulayan Cumhuriyetçi McCormick'in baskısı üzerine Öz bir açıklama yayımladı.

İlk başta Fox News'te yer alan açıklamaya göre Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti

ANNESİ YÜZÜNDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINDA KALIYORMUŞ

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktardı.

Senato tarihçileri Senato'da hiç çifte vatandaşlığı olan birinin olup olmadığına dair bir iz bulamamış, sadece Teksas Senatörü Ted Cruz'un 2014 yılında Kanada vatandaşlığından ayrılmasına dair örnek ilgili bulunmuştu.