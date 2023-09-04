Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü pilot öldü - Son Dakika

Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü pilot öldü

Meksika\'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü pilot öldü
Son Güncelleme: 04.09.2023 15:03

Meksika'da gerçekleşen cinsiyet açıklama partisi trajedisi: Uçak düşüşünde pilot Luis Angel N. hayatını kaybetti. Çift, uçağın kanadının düşüş sırasında koptuğunu fark etmedi, davetlilerse alkışladı. Bu tür olaylar ilk defa yaşanmıyor, benzeri facia Ekim 2019'da Iowa'da yaşandı. 56 yaşındaki bir büyükanne, ev yapımı boru bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da gerçekleşen cinsiyet açıklama partisinde kiralanan uçak pembe tozu attıktan hemen sonra düştü.Uçağın 32 yaşında pilotu Luis Angel N. hayatını kaybetti.

UÇAK DÜŞTÜĞÜNÜ KİMSE FARK ETMEDİ

Son dönemde moda haline gelen cinsiyet öğrenme partisi bu kez bir faciaya sahne oldu.Meksika'da bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çift uçak kiraladı. Kiralanan uçak çiftin üstünden geçerek pembe dumanla kız bebek müjdesini verdikten kısa bir süre sonra düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kaza misafirlerin kameralarına anbean yansıdı.

Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kamera kadrajından çıkan uçağın düştüğünü fark edemeyen, davetliler öpüşen çifti alkışlamaya devam etti. Olaydan sonra kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü
Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü
Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü pilot öldü - Son Dakika
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