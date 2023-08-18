Meksika'da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2'sinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika

Meksika'da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2'sinin Cesedine Ulaşıldı

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:49

Meksika'nın Coahuila eyaletinde insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilen kişilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, öldüğü belirtilen kayıp diğer 2 düzensiz göçmen için arama çalışması sürüyor. Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin kendilerini 12 Meksikalı düzensiz göçmenin sınırda gözaltına alındığına dair bilgilendirdiğini açıkladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, 16 kişilik bir grup olduklarını ancak insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilince ekipten 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler ışığında Meksikalı yetkililer, Coahuila eyaletinde cesetleri bulmak için havadan ve karadan arama başlattı. İki kişinin cesedine ulaşan yetkililer, öldüğü belirtilen kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışması yürütüyor.

MEXICO Meksika'nın Coahuila eyaletinde insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilen kişilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, öldüğü belirtilen kayıp diğer 2 düzensiz göçmen için arama çalışması sürüyor.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin kendilerini 12 Meksikalı düzensiz göçmenin sınırda gözaltına alındığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, 16 kişilik bir grup olduklarını ancak insan kaçakçıları tarafından çöle terk edilince ekipten 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler ışığında Meksikalı yetkililer, Coahuila eyaletinde cesetleri bulmak için havadan ve karadan arama başlattı.

İki kişinin cesedine ulaşan yetkililer, öldüğü belirtilen kayıp 2 düzensiz göçmeni arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Coahuila, Göçmen, Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2'sinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Beşiktaş bu kez imzayı attıracak! Koray Günter, Kartal oluyor
12:17 Torununa kendi adı verilen Arzu Sabancı mutluluğu paylaştı: Duygulandırıp gururlandılar
12:13 Torununa kendi adı verilen taze babaanne Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu: Beni gururlandırdılar
12:01 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı
11:48 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı
11:50 Ramos'u unutun! Erden Timur'un en büyük hayali Ryan Gravenberch
11:41 Ramos'u unutun! Erden Timur'un en büyük hayali Ryan Gravenberch
11:36 Mardin'de Yavru Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı
11:32 Mardin'de infial yaratan görüntü! Yerde yatan yavru köpeği başına demir çubukla vurarak öldürdü
11:27 1,5 yıl Odesa Limanı'nda kalan Joseph Schulte gemisi İstanbul'a demirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 12:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da İnsan Kaçakçıları Tarafından Terk Edilen Göçmenlerden 2'sinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement