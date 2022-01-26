Meksika'da internet ortamından silinen görüntü!

Karteller arası savaşlarıyla ünlü Meksika'da sular bir türlü durulmuyor. Her ay kartel savaşları nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiği ülkede kan donduran bir olay yaşandı.

GÖZDAĞI VERMEK İÇİN KALBİNİ YEDİ

Ünlü uyuşturucu baronu El Chapo'ya ait olduğu bilinen ve liderliğini El Mayo'nun yaptığı Sinaloa Kartel'in adamlarından biri öldürüldü. Ardından rakip kartel üyesi, gözdağı vermek için adamın kalbini çıkarıp yedi.

KARTELİN LİDERİ EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

İnternet üzerinde yayınlanan video, kısa süre içerisinde kaldırıldı. Videoda, kalbi çıkarılan adamın yanında başka kişilerin cansız bedenleri olduğu da belirtildi. El Chapo'nun adamını öldüren kişinin, liderliğini Meksika'nın en çok aranan suçlusu El Mencho'nun üstlendiği Generation Kartele üyesi olduğu öğrenildi.