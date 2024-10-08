Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler - Son Dakika
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Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

Meksika\'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

Meksika'nın Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldü. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ya da şüphelilere ilişkin detay verilmedi. Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

08.10.2024 01:00
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Kan donduran olayın adresi Meksika'nın Chilpancingo kentiydi. Belediye Başkanı Alejandro Arcos, görevine başladıktan 6 gün sonra ölü bulundu. Arcos'un kafasının kesildiği ve bir arabanın üzerine bırakıldığı görüntü dehşete düşürdü.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, uyuşturucu ile mücadelede sözü vermiş ve geçimlerin ardından geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Arcos, göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldü. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ya da şüphelilere ilişkin detay verilmedi. Arcos'un son sosyal medya paylaşımlarında göreve gelmesinin hemen ardından çalışmalara başladığı ve geçtiğimiz ay ülkeyi vuran John Kasırgası'nın ardından yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgilendiği görüldü.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SEKRETER ÖLDÜRÜLDÜ

Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

"İÇİMİZİ ÖFKEYLE DOLDURAN BİR CİNAYET NEDENİYLE YAS TUTUYORUZ"

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, konuya ilişkin açıklamasında, "İçimizi öfkeyle dolduran bir cinayet nedeniyle yas tutuyoruz" dedi. Meksikalı senatör Alejandro Moreno ise "Arcos ve Tapia, toplumları için çalışan genç ve dürüst siyasetçilerdi" ifadelerine kullandı.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

2006'DAN BU YANA 450 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde eyalette en az 6 kamu görevlisi adayı öldürüldü. Hükümetin 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana Meksika genelinde 450 binden fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi de kayboldu.

Uyuşturucu Ticareti, Chilpancingo, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler - Son Dakika

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