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Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı - Son Dakika

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

07.12.2021 10:48
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

Mafyanın ve uyuşturucu kartellerinin son dönemde şiddetin dozunu artırdığı Meksika'da hükümet yeni bir önlem aldı. Ayda ortalama 2400 kişinin şiddet olaylarında öldüğü ülkede turistlerin uğrak noktası olan Cancun'a yüzlerce asker tarafından çıkarma yapıldı. Plaja akın eden tatilcilerin arasında zırhlı ve ağır silahlı bir şekilde devriyeye çıkan güvenlik güçlerinin turist bölgelerini koruyacakları belirtildi.

Son dönemde şiddetin ve çeteler arasındaki çatışmaların tırmandığı Quintana Roo eyaletinde yeni önlemler alındı. Hem Meksika içinden hem de bütün dünyadan turistlerin akın ettiği Cancun sahillerinde tatil yapanları korumak için Meksika ulusal muhafızları denetimi sıkılaştırdı.

İKİ TURİST ÇATIŞMADA ÖLDÜ, ÖNLEMLER ARTIRILDI

Tulum'da iki çete arasındaki çatışmada ölen iki turistin ardından güvenlik önlemlerini artıran yetkililer, organize suçla mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

YÜZLERCE ASKER PLAJA ÇIKARMA YAPTI

Bugün yaklaşık 1500 asker bölgede devriye gezdi. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran tatilcilerin arasında zırhlı ve ağır silahlı bir şekilde devriyeye çıkan güvenlik güçlerinin fotoğraflarını Reuters haber ajansı kamuoyu ile paylaştı.

"BU TÜR OLAYLAR TEKRARLANMAMALI"

Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador, "Bu tür olaylar tekrarlanmamalı. Bölgeye gönderilen askerler bölgede kalacak ve özellikle turist bölgelerini koruyacak" dedi.

Şiddet olaylarının zirve yaptığı Meksika'da yüzlerce asker turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

AYDA ORTALAMA 2400 İNSAN ŞİDDET OLAYLARINDA ÖLÜYOR

Uyuşturucu kartellerinin yoğun olduğu ve her yıl birbirleriyle çatışma yaşadığı ülkede Eylül ayına kadar olan süreç içerisinde 2021'de 21.495 insan bu çatışmalarda yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre ayda ortalama 2400 insan bu şiddet olaylarında ölüyor.

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

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Son Dakika Dünya Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı - Son Dakika
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