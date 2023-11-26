Meksika\'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu. Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.
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