Meksika\'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

PUSU KURDULAR

Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu. Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.

ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA OLABİLİR

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.