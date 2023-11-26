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Meksika'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Meksika'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler seyir halindeki araca pusu kurdu. Çete hesaplaşması olduğu değerlendirilen olayda 9 kişi can verdi, 4 kişi de yaralandı.

Meksika\'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı
26.11.2023 - 06:25,
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Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

PUSU KURDULAR

Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu. Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.

ÇETELER ARASI HESAPLAŞMA OLABİLİR

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Meksika'da çete hesaplaşması: 9 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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