Meksika'da şüpheli cesetler! 18 çukurda 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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Meksika'da şüpheli cesetler! 18 çukurda 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı

12.04.2023 10:13
Meksika'da şüpheli cesetler! 18 çukurda 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, 18 çukurda yapılan kazılarda 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı. Bölgedeki 22 çukurda ise kazı çalışmaları devam ediyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, Cordoba kentinde bir süredir uzman köpekler eşliğinde kazı yapan ekipler, çok sayıda ceset tespit etti.

20'DEN FAZLA CESET BULUNDU

18 çukurda yapılan kazılarda 20'den fazla cesedin bulunduğu, 22 çukurda da incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamada, çıkarılan cesetlerin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldüğü kaydedildi.

22 ÇUKURDA İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi beklenirken bölgedeki 22 çukurda da kazı çalışmalarının devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da şüpheli cesetler! 18 çukurda 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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