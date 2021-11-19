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Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu - Son Dakika

Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu

19.11.2021 11:14

Cinayete kurban giden sayısında ciddi artış yaşanan Meksika'da 9'u bir üst geçidin korkuluklarına asılı halde olmak üzere, 10 cansız beden bulundu. Cansız bedenlerin tamamının erkek olduğu ifade edilirken, kurbanların kimliğine dair ise bilgi verilmedi.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 cansız beden bulundu.Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.

KURBANLARIN KİMLİĞİNE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

10 cansız bedenin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi. Yerel basındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 cansız beden köprüye asılı bulunmuştu.

Meksika'da 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere 10 cansız beden bulundu

ÜLKENİN EN GÜÇLÜ İKİ KARTELİ SIKLIKLA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

İLK 9 AYDA 25 BİNDEN FAZLA KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu

Sonora, Kamu, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu - Son Dakika
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