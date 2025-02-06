Meksika Sınırda Askeri Güçünü Artırdı

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(ANKARA) - Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi tehdidinin ardından 10 bin asker ile mühimmatların ilk kısmını ABD-Meksika sınırına gönderdi.

Meksika Ulusal Muhafız üyeleri, Ciudad Juárez'in dış mahallelerinde incelemeler yaptı; siperlere gizlenmiş merdivenleri ve halatları çıkarıp kamyonlara yükledi. Tijuana yakınlarındaki sınırın diğer bölgelerinde de devriye gezildiği görüldü.

Bu gelişme, Trump'ın Meksika'ya ağır gümrük tarifelerini uygulamayı bir ay süreyle erteleyeceğini duyurmasının ardından geldi. Bu duyurunun ardından, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, karşılığında ülkesinin Ulusal Muhafızlarını sınırı güçlendirmek ve kimyasal madde fentanil kaçakçılığına karşı mücadele etmek için göndereceğini bildirdi.

Trump, göç seviyeleri ve fentanil aşırı dozlarının geçen yıl boyunca önemli ölçüde düşmesine rağmen sınırda acil durum ilan etti. ABD ise Meksika'ya kartel şiddetini körükleyen ABD silahlarının girişini durdurmak için daha fazla önlem alacağını açıkladı.

Ulusal Muhafız liderlerinden José Luis Santos Iza, ilk grup askerlerin gelişine ilişkin Meksika ve ABD basınına yaptığı açıklamada, "Sınırda sürekli bir gözetim olacak. Bu operasyonun başlıca amacı, Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını engellemektir, özellikle de fentanil" dedi.

Meksika hükümeti verilerine göre, Ciudad Juárez'e en az bin 650 asker, Tijuana'ya ise bin 949 asker gönderilmesi bekleniyor.