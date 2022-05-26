Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece TCMB, üst üste beşinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

2022 yılında ise yüzde 14'lük politika faizi değişmedi.

Reuters haber ajansının Cuma günü yaptığı ankete katılan ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı tahmininde bulunmuştu. Ekonomistler yıl sonuna kadar faiz politikasında bir "U dönüşü" beklemediklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı ve Bloomberg HT'nin anketlerine katılan ekonomistler ve kurumlar da politika faizinin değişmeyeceğini öngörmüştü.

TL, Dolar ve Euro karşısında yılın en düşük seviyesine geriledi

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı beklentisiyle Türk Lirası bu sabah Amerikan Doları ve Euro karşısında 2022'nin en düşük seviyesine geriledi. Sabahın erken saatlerinde Dolar/TL kuru 16,45'i aştı. Dolar/TL kuru da 17,51'i geçti.

Reuters'a konuşan Finlandiya merkezli Danske Bank Baş Analisti Jakob Christensen, enflasyonun Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi:

"Ateşle oynuyorlar, Lira'nın bundan sonra gerilemeye devam etme olasılığıyla ilgili tedirginliğimiz artıyor. Hükümetin döviz garantili programı (Kur Korumalı Mevduat) düşünüldüğünde, bu politikanın kendilerine mali bir bedeli de olacaktır."

Enflasyon tahminleri artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayımladığı, Mayıs ayında küresel ekonominin genel görünümüne dair raporunda Türkiye için 2022 yılı enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti. Kuruluşun Mart ayındaki enflasyon tahmini yüzde 35'di.

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58'e, Dolar/TL kuru beklentisi ise 17,57'ye yükseldi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44; Dolar/TL beklentisi ise 16,85 TL'ydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,25 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 69,97'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aynı dönem için yıllık enflasyonu yüzde 156,86 olarak hesaplamıştı.