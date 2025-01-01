MİLANO'da, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi.
Milano'da, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı. Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası uygulanacak.
Son Dakika › Dünya › Milano'da Açık Alanlarda Sigara İçme Yasağı Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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