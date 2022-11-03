YouTuber Carlos Gauna'nın kanalında paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde okyanusun derinliklerinde büyük beyaz köpekbalığı ile küçük bir karabatak kuşunun karşı karşıya geldiği görüldü.
İlginç karşılaşmada herkes, köpekbalığını kuşu tek hamlede yutmasını bekledi ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmedi. İkilinin karşı karşıya gelmesinin ardından kuş harekete geçti ve dışkı salgılamaya başladı.
Köpekbalığı ise kuşun bu savunması karşısında çaresiz kaldı ve yemini bırakarak bölgeden uzaklaştı. YouTuber Carlos Gauna, kuşun savunma taktiğinin çok ilginç olduğunu ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Minik kuşun köpekbalığından kaçtığı ilginç anlar böyle görüntülendi - Son Dakika