Minik kuşun köpekbalığından kaçtığı ilginç anlar böyle görüntülendi

İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri yerli otomobil Togg'a talip oldu

YouTuber Carlos Gauna'nın kanalında paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü. Söz konusu görüntülerde okyanusun derinliklerinde büyük beyaz köpekbalığı ile küçük bir karabatak kuşunun karşı karşıya geldiği görüldü.

HERKES KÖPEKBALIĞININ GALİP GELMESİNİ BEKLEDİ

İlginç karşılaşmada herkes, köpekbalığını kuşu tek hamlede yutmasını bekledi ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmedi. İkilinin karşı karşıya gelmesinin ardından kuş harekete geçti ve dışkı salgılamaya başladı.

KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Köpekbalığı ise kuşun bu savunması karşısında çaresiz kaldı ve yemini bırakarak bölgeden uzaklaştı. YouTuber Carlos Gauna, kuşun savunma taktiğinin çok ilginç olduğunu ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ifade etti.