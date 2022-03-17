Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi - Son Dakika

Dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Mısır Piramitleri, günümüzde dahi gizemini koruyor. Piramitlerin inşa sürecine ilişkin bilgiler, bugün bile mimarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Piramitlerde çalışma sürdüren kazı ekibi, daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Buna göre piramitlerde çok önemli iki hükümdarın mezarı olabilecek gizli odalar keşfedildi. Ancak şu anda odalara girilemiyor.

YENİ TEKNOLOJİ TALEP ETTİLER

Kazı ekibi, mezarların ortaya çıkarılabilmesi için yeni teknolojiye ihtiyaç duyduklarını ve ellerindeki teknolojinin mezarları ortaya çıkarmak için yeterli olmadığını belirtti.

İNŞA SÜRECİNE IŞIK TUTACAK

Bu odaların nasıl gizlendiğinin ortaya çıkarılması da Mısır Piramitleri'ne ilişkin sırrı ortaya çıkarmış olacak. Meraklıları, bölgeden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.