Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi

17.03.2022 21:55

Tüm dünyanın ilgisini çeken Mısır Piramitleri'nde arkeologlar dikkat çeken keşif gerçekleştirdi. Araştırmacılar, piramitlerde gizlenmiş iki hükümdar mezarı olabileceğini açıkladı. Bu mezarlar, piramitlerin sırrına ilişkin de önemli bilgiler verecek. Ekipmanların yetersizliği nedeniyle durdurulan kazılar, son teknoloji ekipmanlarla yeniden başlayacak.

Dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Mısır Piramitleri, günümüzde dahi gizemini koruyor. Piramitlerin inşa sürecine ilişkin bilgiler, bugün bile mimarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Piramitlerde çalışma sürdüren kazı ekibi, daha önce eşi benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Buna göre piramitlerde çok önemli iki hükümdarın mezarı olabilecek gizli odalar keşfedildi. Ancak şu anda odalara girilemiyor.

YENİ TEKNOLOJİ TALEP ETTİLER

Kazı ekibi, mezarların ortaya çıkarılabilmesi için yeni teknolojiye ihtiyaç duyduklarını ve ellerindeki teknolojinin mezarları ortaya çıkarmak için yeterli olmadığını belirtti.

İNŞA SÜRECİNE IŞIK TUTACAK

Bu odaların nasıl gizlendiğinin ortaya çıkarılması da Mısır Piramitleri'ne ilişkin sırrı ortaya çıkarmış olacak. Meraklıları, bölgeden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.

YORUMLAR
500

Mısır Piramitleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
21:21 Veliler dikkat! Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitime ara verildi
21:19 Isınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular ıslıklar karşısında şaştı kaldı
20:41 İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin, iç karışıklığa karşı Ukrayna'yı uyardı: Savaşı kazanması durumunda bile tehlike sürebilir
20:26 Merve Taşkın'dan Survivor itirafı: Acun Ilıcalı'nın onayını alamadım
20:21 İmza töreninde tebessüm ettiren anlar! Ali Koç, tanıyamadığı kadına "Kimsin sen?"diye sordu, aldığı cevapla herkesi güldürdü
19:55 Avlamak için güvercine yaklaştı, kör olduğunu fark edince yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı
19:49 Hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle THY, 100 seferini daha iptal etti
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 İstanbul'da goller art arda geldi! Barcelona üstünlük sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 22:04:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement