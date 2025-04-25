Moskova\'da Araçta Patlama: Üst Düzey Subay Öldü

RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada, üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, başkent Moskova'da bir araçta patlama meydana geldi. İddiaya göre patlamada üst düzey bir Rus subay hayatını kaybetti.