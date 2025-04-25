RUSYA'nın başkenti Moskova'daki bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada, üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, başkent Moskova'da bir araçta patlama meydana geldi. İddiaya göre patlamada üst düzey bir Rus subay hayatını kaybetti.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Araçta Patlama: Üst Düzey Subay Öldü - Son Dakika
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